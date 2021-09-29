80-ті роковини трагедії Бабиного Яру відзначили в Олександрії

Сьогодні, 29 вересня, минають 80-ті роковини від початку масових розстрілів гітлерівцями у Бабиному Яру, повідомляє “Громади”.

З цієї нагоди біля пам’ятника жертвам окупації по вул. Софіївській в Олександрії зібралось близько семи десятків олександрійців аби згадати ті кроваві дні. Лише в Олександрії налічують 2572 розстріляних олександрійців-євреїв.

Тож, цього дня до пам`ятника полеглим євреям прийшли представники влади, депутатського корпусу, серед яких представники ПП “Європейська Солідарність”: Віталій Заріцький, Іван Баранов, Олександр Рушковський. Були присутні працівники освіти та культури, родичі загиблих, представники місцевої єврейської спільноти та школярі.

Зустріч відбувалася в режимі історичної розповіді, згадок та констатації фактів про наслідки наймасовішого геноциду, адже знання, усвідомлення правди та пам`ять про минуле робить людину вільною та готовою до майбутнього, готовою захищати себе, свою волю, свою землю, свій народ та державу.

З довідки. За два дні у вересні 1941 року на околиці Києва розстріляли понад 30 тисяч євреїв. Це була одна з найбільших масових акцій знищення мирного населення під час Другої світової війни. Бабин Яр був обраний німецьким командуванням через наявність там ровів і ярів. Це полегшувало завдання катам: їм не довелося рити глибокі могили для тисяч трупів. Крім того, місце було досить віддалене від центру міста: там легко було сховатися від допитливих, та й пострілів було не чутно.

Це був не просто розстріл. Це був конвеєр. Людей, які кричали від жаху, вбивали пострілами в потилицю упродовж декількох годин поспіль. Тільки за перший день було розстріляно понад 20 тисяч людей. Одна група німців відповідала безпосередньо за розстріл, інша – складала трупи, третя – сортувала цінні речі, четверта – стерегла тих, хто чекав своєї “черги”…