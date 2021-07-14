Заступник міського голови Ірина Чемерис провела прийом олександрійців

Днями профільний заступник міського голови Ірина Чемерис провела плановий прийом громадян з особистих питань, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міськради.

Жителів Олександрії турбували питання щодо надання житлових пільг і субсидій, тарифної політики, забезпечення людей з особливими потребами санаторно-курортним лікуванням, облаштування автобусної зупинки по вул. Бессарабській та інші.

За дорученням посадовиці виконавчим органам поставлено завдання детально вивчити питання та взяти на контроль їх виконання.