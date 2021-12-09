Збільшено перелік професій з обов’язковою вакцинацією від COVID-19

Від сьогодні, 9 грудня, в Україні набирає чинності наказ МОЗ, в якому йдеться про розширення переліку професій з обов’язковою вакцинацією проти COVID-

За словами керівника МОЗу, мова йде про:

працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

працівників закладів та установ, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних установ;

працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (“Укрпошта”, “Укрзалізниця” та інші)”.

Також міністр зазначив, що одне щеплення проти COVID-19 не дозволить усунути співробітника від роботи.