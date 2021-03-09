9 березня! Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії

5 березня було зроблено 22 ПЛР-тести, виявлено 6 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 9 березня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 92 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 29 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 1, з Петрівської громади – 6 хворих, з Попельнастівської – 1, з Приютівської – 1, зі Світловодської – 2;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 63 пацієнти, в тому числі і 2 дитини.

Усього станом на 9 березня хворих на пневмонію – 260 осіб.

У дитячій міській лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 54 дітей, з них 7 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 35 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 11 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 207 хворих, в тому числі 2 дітей.