9 кроків до допомоги: як мешканцям Кіровоградщини оформити допомогу по безробіттю онлайн

Мешканці Кіровоградщини можуть скористатися послугою з реєстрації та оформлення виплат допомоги по безробіттю на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг «Портал Дія».

Додаткова онлайн послуга надасть можливість спростити процедуру звернення безробітних до центрів зайнятості для реєстрації і призначення допомоги по безробіттю.

Для отримання послуги необхідно здійснити 9 кроків:

Вам знадобиться електронний підпис (кваліфікований електронний підпис); Зареєструйтесь чи авторизуйтесь у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису; Перевірте коректність особистих даних у профілі користувача, актуалізуйте їх за необхідності; Заповніть заяву, відповідаючи питання в анкеті; Оберіть зручний для вас центр зайнятості, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування; Введіть свій номер соціального рахунку та оберіть періодичність отримання виплат; Якщо немає соціального рахунку, пропустіть цей етап. Але, протягом 10 робочих днів після призначення виплат відкрийте соціальний рахунок та надішліть його реквізити на електронну пошту центру зайнятості, де подали заяву; Завантажте необхідні документи: паспорт, документ про останній вид зайнятості, документи про освіту та інші; Перевірте сформовані заяви та підпишіть їх електронним підписом (кваліфікованим електронним підписом).

На період карантину статус та призначення допомоги по безробіттю присвоюється першого ж дня після подання такої заяви.

Проєкт реалізований у партнерстві Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства цифрової трансформації, спільно з Державною службою зайнятості (ДСЗ) та за підтримки проєкту USAID/UK AID «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».