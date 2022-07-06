9-ти річна волонтерка з Добровеличківки: «Всі люди повинні робити добрі справи»

В Добровеличківці 9-ти річна Марійка прийшла до волонтерського центру і подарувала свій велосипед маленькій вимушеній переселенці з Харківщини. Раніше дівчинка вже допомагала онкохворим дітям.

Маленька Марійка Трофімчук прийшла з мамою до волонтерського Гончаренко центру в Добровеличківці, який займається допомогою військовим та вимушеним переселенцям. Дівчинка з мамою переїхала з Київщини на Кіровоградщину до бабусі в перші дні російського вторгнення, тікаючи від обстрілів.

Марійка передала волонтерам свої іграшки та речі, а також велосипед. Маленька волонтерка розповіла співробітникам центру, чому вона вирішила це зробити та про те, що вона мріє стати лікарем, коли виросте. «Коли я виросту я хочу допомагати людям. Хочу стати лікарем або ветеринаром. Насправді допомагати іншим приємно. Всі люди повинні робити добрі справи. Бо коли всі допомагають один одному – жити стає краще», – наголосила Марійка. Раніше сама дівчинка вже брала участь у волонтерстві та робила добрі справи – ще до війни вона обрізала своє волосся та віддала одній з лікарень на перуки для онкохворих дітей.

Волонтери центру вже передали велосипед 5-ти річній Аріні Малєєвій, яка є вимушеною переселенкою з Харківщини. Сім’я Аріни була змушена залишити домівку через активні бойові дії. «Коли я була вдома в мене був велосипед. І було багато іграшок. А потім прийшла війна і ми більше не можемо жити вдома. Бо там вибухи та стріляють. Я дуже-дуже хочу повернутися», – розповіла маленька харків’янка.