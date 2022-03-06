Міський голова С.Кузьмено: «Ситуація в Олександрії під контролем, працюємо!»

На позачерговій сесії Олександрійської міської ради, яка відбулася сьогодні, 6 березня, міський голова Сергій Кузьменко звернувся до депутатів з інормацією про ситуацію в місті на 11-й день воєнного стану в державі та подякував олександрійцям і захисникам України:

«Хочу висловити величезну вдячність Збройним Силам України за захист нашої держави і нашого міста. Хочу також поінформувати, що наш територіальний батальйон на сьогодні сформований, матеріально забезпечений, дякую всім підприємцям, волонтерам, олександрійцям за підтримку у його формуванні. У нас працює координаційний центр і туди щодня приходять десятки і сотні громадян з допомогою для Збройних Сил, для територіальної оборони, просто для інших громадян України, що залишили свої домівки, рятуючи себе і своїх дітей від бомбардувань та інших лих війни. За останні 3-4 дні більше 10-ти тисяч людей мали мождивість зупинитися в Олександрії, перепочити, поїсти, заправити автомобілі та поповнити запаси їжі, щоб потім продовжити свій шлях у напрямку, який вони визначили для себе. Це величезна і надзвичайно важлива робота і я дуже дякую всім, хто нею займається.

Ситуацію в місті ми тримаємо на контролі і я ще раз хочу подякувати комунальним службам: не зважаючи на тривожну ситуацію, на технічні проблеми, які іноді бувають, місто прибирається, ми дбаємо, щоб скрізь було світло, вода, тепло в оселях.

Також Сергій Кузьменко наголосив на тому, щоб олександрійці не забували про дотримання комендантської години, яка діє з 20-ї до 6-ї години та дотримуватися світломаскування у темну пору доби.