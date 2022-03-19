Біатлонну гвинтівку – на автомат…

На мушку цієї дівчини ворогам краще не потрапляти: хто-хто, а вона не промахнеться… Зірка світового біатлону, українка Анастасія Меркушина змінила спортивну гвинтівку на бойовий автомат і пішла захищати Батьківщину, повідомляє «Голос Громади».

Всього лише якийсь місяць тому, відстоюючи честь жовто-блакитного прапора, тернопільчанка Меркушина била з рушниці по мішенях на біатлонних трасах зимових Олімпійських ігор у Пекіні. А нині її життя круто змінилося. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України:

«Сьогодні багато відомих і публічних осіб залишили свою звичну діяльність і стали на захист Вітчизни. До строю прикордонників стала знаменита біатлоністка Анастасія Меркушина, в активі якої звання чемпіонки світу та Європи серед юніорів, перемоги на етапах Кубків світу, участь у двох Олімпіадах (Пхьончхан-2018 та Пекін-2022). На світових теренах на її честь неодноразово піднімався український прапор, тепер настав час захищати його, каже спортсменка», – йдеться в повідомленні.

За її словами, вона з гордістю носитиме звання старшого лейтенанта Прикордонної служби України, яке має за своєю військовою спеціальністю.

Крім численних спортивних нагород, Анастасія у свої 27 років вже має і державні – два ордени княгині Ольги ІІ та ІІІ ступеня; вона – лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2015 р.)