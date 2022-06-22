Центральна бібліотека Олександрійської міської ЦБС організовує щотижневі майстер-класи з фотографії для підлітків віком від 11 до 15 років.



22 червня о 17:00 год. мистецтву фотозйомки організатори пропонують повчитися у відомого не лише в Олександрії та Україні, а й далеко за їхніми межами, фотохудожника Віталія Попкова.



Він понад два десятки років займається творчою фотографією, його роботи демонструвалися у 22-х країнах і мають більше сотні міжнародних відзнак та нагород. Кредо майстра Віталія: «Гарний знімок роблять почуття». Під час зустрічі він розповість багато цікавого про це мистецтво, продемонструє свої найулюбленіші світлини, поділиться історією створення деяких знімків. А також проведе майстер-клас з фотозйомки. І до речі, щоб спробувати себе в цьому мистецтві, не обов’язково мати дорогий фотоапарат! Як говорить Віталій Попков: «Гарний сюжет можна отримати всюди, треба лише уважніше придивитися до того, що нас оточує».