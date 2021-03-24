Олександрійська поліція застерігає містян від дій шахраїв!

Працівники поліції ще раз звертаються до жителів міста та Олександрійського району з проханням бути обережними, аби не потрапити на гачок аферистів. Повідомляє “Голос Громади”.

З посту-застереження: “У випадку, якщо ви вирішили скористатися послугами з купівлі-продажу товарів через Інтернет, обирайте тільки перевірені веб-ресурси.

Не платіть за товар чи послугу наперед. Розраховуйтесь за них, тільки на власні очі пересвідчившись у їх наявності.

У жодному разі не повідомляйте свої персональні дані, пін – код чи смс з кодом незнайомим Вам особам, що телефонують з питань начебто купівлі чи продажу товарів.

Також не рідко до районного відділу поліції звертаються громадяни з повідомленнями про інтернет-шахрайства. Найчастіше люди перераховують гроші за обраний на веб-ресурсі товар або транспортний засіб, але покупку так і не отримують, а зв’язок з продавцем зникає.

У черговий раз працівники поліції звертають увагу громадян на необхідність бути обережними та перевіряти отриману від невідомих осіб інформацію, а також за можливості уникати умов передоплати під час придбання речей, запропонованих на сторінках різноманітних інтернет-магазинів чи аукціонів.

Не наддавайте інформацію по телефону особам, які представляються працівниками банку і намагаються дізнатися ваші персональні дані чи пін – код начебто для проведення банківської операції. Пам’ятайте: такі дії не проводяться у телефонному режимі, а лише вами особисто у банківській установі.

Якщо невідомі особи під будь – яким приводом відвідали Вас за місцем проживання:

у жодному разі не міняйте грошові купюри і взагалі не виймайте їх з гаманців і не демонструйте наявність у вас грошей: терміново покличте родичів, сусідів або працівників поліції, звернувшись за номером «102».

Також зловмисники можуть вигадати безліч способів, аби проникнути до вашого житла та виманити гроші. Під виглядом соціальних працівників чи представників Пенсійного фонду вони пропонують обміняти старі купюри на нові або отримати на дому перерахунок за пенсію. Представляючись контролером електромереж, просять показати квитанції про оплату за електроенергію. Ще однією версією дій шахраїв може бути легенда про доплати за бойові нагороди. Головне для аферистів, щоб жертва відчинила двері.

Працівники поліції радять, у жодному разі не впускати незнайомців до помешкання та вимагати, насамперед, пред’явити посвідчення. Аби впевнитись у реальності пропозицій непроханих гостей, необхідно зателефонувати рідним чи знайомим та попросити їх приїхати. Ймовірно, що аферист, почувши цю розмову, піде геть.

У разі, якщо Ви побачили осіб, що не викликають довіри – одразу повідомляйте працівників поліції за телефоном «102».“

Будьте обережні!