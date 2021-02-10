А сьогодні особливі діти «Серця матері» варили мило…

Як діти з особливими потребами, завдяки своїм невтомним батькам, проводять дозвілля у Громадській організації «Серце матері Олександрії», поцікавився «Голос Громади».

Майже чотири роки тому в Олександрії була заснована ця організація. Мета її – об`єднати батьків, які мають дітей з інвалідністю, для спільного вирішення різноманітних питань і проблем, пов`язаних з їхніми особливими потребами. А близько двох років тому організація, завдяки наполегливості її голови Юлії Левандовської, отримала в оренду приміщення міської комунальної власності з метою облаштування власного офісу. Цілий рік пішов на ремонт та оздоблення, які були виконані силами та коштами батьків дітей і сьогодні це невелике, вбудоване в перший поверх житлової багатоповерхівки приміщення, гарно оформлене в теплих тонах, має приємний і затишний інтер`єр. Батьки, мами тепер мають можливість і належні умови збиратися разом, щоб провести ті чи інші заходи для своїх особливих діток і цим зробити їхнє життя наповненішим і яскравішим. Наприклад, в організації вже впевнено діє такий вид продуктивного дозвілля, як «Творча майстерня» у вигляді занять – майстер-класів для дітей і підлітків. І якщо заглибитися у цю ідею, то різноманіття її тем просто вражає. Заслуга ж у креативності та втіленні цікавих задумів, звісно, виключно батьківська. Юлія Левандовська запросила «Голос Громади» на одне з таких занять.

Як виявилося, цього разу діти за допомогою своїх матерів власноруч… варитимуть мило! Між іншим, цей незвичайний майстер-клас проводиться тут вже не вперше і керує ним одна з мам організації. Вона розшукала доступний для виконання в домашніх умовах технологічний процес виготовлення мила і сама ж виступає на майстер-класах «головним технологом». Тут все «на повному серйозі»: керівниця спочатку пропонує учасникам заняття записати рецептуру з точністю до грамів. Потім головний інгредієнт – тверда мильна маса у вигляді невеликих кубиків білуватого кольору дозується у паперові стаканчики за допомогою електронних ваг. Паперові ємкості йдуть у мікрохвильову пічку, де маса розплавляється до рідкого стану. А далі у суворій послідовності до неї додаються інші компоненти – спеціальні ароматизатори, барвники і все це виливається у спеціальні фігурні форми. Після затвердіння отримуємо вже не просто якийсь «безликий» миючий засіб, а сказати б, справжній художній виріб. Тим часом учасники процесу – мами і діти – складають з картонних заготовок барвисті упаковки. Видно було, як цікавий і творчий процес захоплював і матерів, і їхніх дітей… І ось на виході «продукт виробництва» набуває справжнього товарного, сувенірного вигляду! Це вже не тривіальне мило, а естетичний, та ще й оригінальний витвір, який цілком доречно, наприклад, вручити комусь із близьких людей, як подарунок.

Ось як прокоментувала заняття пані Юлія: «Студія миловаріння – це лише одна зі студій нашого проєкту «Творча майстерня», яка розрахована на старших дітей, щоб навчити їх навичкам, котрі можуть пригодитися в житті і ще й заробити трохи коштів. Ідея прийшла одній з мам організації, а її втілення – всіма батьками. Всі потрібні компоненти також закуповуються батьками. Це поки що майстер-клас для початківців: діти виливають мило одного кольору, але з часом ми будемо процес ускладнювати і вдосконалювати, добавляючи нові елементи тощо. Оскільки у нас діти особливі, то ми враховуємо можливості всіх. Але на заняттях, як бачите, присутні батьки, які можуть допомагати дітям, крім того, приходять і волонтери, котрі теж надають допомогу у проведенні спеціальних майстер-класів. Заняття таким чином ми проводимо різні: розписували сумки, виготовляли новорічні іграшки з шишок, фетру. Проводили малювання «Петриківський розпис», після чого був конкурс і після нього – виставка робіт. Тут «майстри на всі руки», протягом тижня і кожної суботи організовуємо різні заняття, оскільки є діти віком від 5 років і майже до дорослого віку, але власне майстерня розрахована більше на підлітків. Серед новацій – наприклад, цього року ми запускаємо таку майстерню, як кравецька, у нас вже є швейна машинка. Сподіваюся, що нам вдасться написати проєкт на фінансування громадської організації – адже нам потрібно придбати тканини, деякий інструмент – загалом небагато, бо найбільш дорога річ – машинка у нас вже є. Будемо шити якісь не складні вироби (сумки, торбинки тощо). Одна з наших мам має досвід, вона готова проводити заняття не тільки для дітей, а й для батьків. Таким чином, це теж можливість заробити кошти. І також – необхідність, адже наша організація існує на членські внески батьків і коли у нас не було приміщення, то кошти були потрібні суто на статутні завдання, а зараз треба оплачувати ще комунальні послуги, що ми самі й робимо. І на всі витратні матеріали для наших занять ми також заробляємо самі – частина від проданих виробів йде, знову ж таки, на закупівлю матеріалів, решта – на утримання організації. Виготовлення виробів і реалізацію ми вже готували до Нового року, зараз виробляємо до 14 лютого, 23 лютого (якщо хто ще вітає чоловіків з цим днем) а там і 8 березня попереду Тобто подарунки виробляємо жіночі, чоловічі, дитячі. Тому у нас багато різнопланових майстер-класів, даємо дітям можливість все спробувати, розвиватися».

Тут не зайвими будуть декілька слів про нашу співрозмовницю. Існує вислів «на ентузіастах тримається світ». Напевне, не стане перебільшенням сказати у цьому контексті, що ГО «Серце матерів Олександрії» тримається на її засновниці та завдяки її цілеспрямованості і організаторським здібностям успішно діє вже не перший рік. Власне, й організація започаткувалася тому, що в місті просто не було подібної альтернативи для особливих дітей, з чим Юлія Левандовська не могла змиритися. Разом з тим пані Юлія зовсім не наділяє себе якоюсь винятковою роллю: на що мимоволі звертаєш увагу, у нашій з нею розмові про життя організації вона жодного разу не вжила займенника першої особи «Я», а тільки «ми», «наші мами» тощо, скромно вважаючи, що здобутки їхньої спільноти – це виключно колективний результат. Навіть до пропозиції сфотографуватися разом після закінчення чергового майстер-класу вона поставилася «спокійно» і тому її, на жаль, немає на фото…

Ця «батьківська» організація, відповідно до своєї назви «Серце матері», насправді рахує мам-членів свого колективу – їх у ній 23. У деяких – не одна дитина. Правда, участь беруть не завжди всі родини, або не у всіх заходах – адже є діти з важкою інвалідністю, на візочках, отож вони долучаються тільки до окремих заходів певного напрямку. В студії займаються зазвичай близько 20-ти діток, але у зв`язку з карантинними заходами їх ділять на групи. Ось такою виходить незвичайна і креативна альтернатива – противага замкненості і відокремленості від життя дітей з особливими потребами, яку усіма своїми фізичними і духовними силами створюють їхні мами…

Для довідки: якщо когось зацікавили ручні сувенірні, подарункові вироби цієї «родинної» студії (а вони варті того) – ось адреса і контакти ГО «Серце матері Олександрії»: проспект Соборний, 3, телефон: (098) 567-67-38 (Юлія).