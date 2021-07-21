А ви готові впливати на молодіжну політику в Олександрії і формувати її? (Опитування)

Відділ молоді і спорту розпочав соціологічне дослідження серед молоді Олександрії з метою формування молодіжної політики в місті; взяти участь у ньому можуть усі бажаючі, повідомляє «Голос Громади».

Відділ молоді і спорту Олександрійської міської ради опублікував на інформаційному порталі міськради заклик до молоді ( вік респондентів визначений від 14 до 35 років) взяти участь в онлайн-опитуванні. Запропонована відділом електронна анкета просить дати відповіді щодо потреб молодих олександрійців у розвитку цілого ряду напрямків життєдіяльності міста. Як зазначається, пропозиції і думки опитаних вивчатимуться з метою формування молодіжної політики в Олександрійській територіальній громаді.

Опитування триватиме до 8 серпня 2021 року включно.

Заповнити анкету дуже просто, варто лише пройти за лінком, опублікованим на порталі міськради:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5xP40RW6moezh5gQ29LjOgZymd5aP6qbgdeGiu4cPAPBjuA/viewform?usp=sf_link