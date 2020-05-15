Аби зекономити на комунальних послугах мешканці Кіровоградщини можуть скористатися програмою «Теплі кредити»

Держагентство України з енергоефективності та енергозбереження запустило в дію програму “Теплих кредитів-2020”, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.
Жителі області можуть отримати фінансову допомогу від держави у вигляді відшкодування:
• 20% суми кредиту – на встановлення твердопаливних котлів (35% – для субсидіантів);
• 35% – на енергоефективні заходи у приватних будинках;
• від 40% до 70% – для ОСББ.
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На сьогодні такі «теплі кредити» від 20% до 70% надають 4 державні банківські установи: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк та Укрексімбанк.
Завдяки таким програмам родини зможуть заощаджувати до 50% на комунальних послугах.