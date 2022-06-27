Олександрія відзначає День Конституції України (АФІША заходів)

В період з 27-28 червня в Олександрійській громаді проведуть низку культурно-мистецьких та патріотичних заходів з нагоди відзначення 26-ї річниці Дня Конституції України.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на інформацію міської ради.

“День Конституції, 28 червня, розпочнеться літературно-музичною композицією на знак пам’яті й пошани за загиблими героями. Під час заходу пройде покладання квітів та хвилина мовчання. Подія запланована на 10.00 біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

Усі святкові заходи дивіться у графіку їх проведення. Буде цікаво, а головне – корисно, адже зібрані кошти під час дійств будуть спрямовані на допомогу ЗСУ.