Агропідприємства області потребують апаратників-екстракторників та оброблення зерна

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба в апаратниках на аграрних виробництвах.

Станом на 16 серпня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1571 вакантну посаду. Наразі агропідприємства області потребують 9 фахівців за професіями:

апаратник оброблення зерна – 5 вакансій;

апаратник-екстракторник – 4 вакансії.

Роботодавці області готові платити апаратникам від 10 912 до 12 018 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.