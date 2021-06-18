Агропідприємствам Кіровоградщини потрібні понад 100 робітників

За інформацією обласного центру зайнятості, у агропідприємств Кіровоградщини є потреба у представниках професій, пов’язаних з обслуговуванням сільськогосподарського виробництва. На сьогодні у службі зайнятості Кіровоградщини зареєстровано 105 вакансій.

На Бобринеччині на роботу запрошують тракториста-машиніста сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (заробітна плата: 6770 грн).

У Голованівському районі працевлаштування пропонують двом водіям навантажувачів (заробітна плата: 6260 грн) та водієві автотранспортних засобів (заробітна плата: 6000 грн).

На Добровеличківщині роботодавцям потрібні по одному водію автотранспортних засобів та робітнику з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва (заробітна плата за обома вакансіями: 6000 грн).

На Долинщині на роботу запрошують 6 робітників з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва (заробітна плата: 6000 грн), двох трактористів та по одному трактористу-машиністу сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (заробітна плата: 7000 грн), комірнику (заробітна плата: 6300 грн) і механізатору (докеру-механізатору) комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах (заробітна плата: 6300 грн).

У Знам’янському районі працевлаштування пропонують 6 свинарям (заробітна плата: 10000 грн), трьом водіям автотранспортних засобів (заробітна плата: 6010/8000 грн), двом трактористам-машиністам сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (заробітна плата: 12000 та 6100 грн) та одному операторові із штучного осіменіння тварин та птиці (заробітна плата: 15000 грн).

На Кропивниччині роботодавцям потрібні 5 водіїв навантажувачів (заробітна плата: 8 000/10 683/ 12 000 грн), чотири вантажника (заробітна плата: 8 500/6 560/ 6 000 грн), по два апаратника оброблення зерна (заробітна плата: 7044 грн) та водія автотранспортних засобів (заробітна плата: 8 160 та 15 000 грн) і по одному трактористу (заробітна плата: 12000 грн) та завідувачу складу (заробітна плата: 10000 грн).

У Маловисківському районі на роботу запрошують 5 робітників з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва (заробітна плата: 6100 грн), три водія автотранспортних засобів (заробітна плата: 6045 та 10 000 грн) та одного тракториста-машиніста сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (заробітна плата: 8000 грн).

На Новгородківщині працевлаштування пропонують двом агрономам (заробітна плата: 6000 та 7000 грн) та по одному агротехніку (заробітна плата: 6000 грн), зоотехніку з племінної справи (заробітна плата: 6000 грн) та трактористу-машиністу сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (заробітна плата: 7000 грн).

У Новоархангельському районі роботодавцям потрібні два тракториста-машиніста сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (заробітна плата: 6100 грн) та по одному агрономові (заробітна плата: 14980 грн), водієві автотранспортних засобів (заробітна плата: 6010 грн) та трактористові (заробітна плата: 8000 грн).

На Новомиргородщині на роботу запрошують головного інженера (заробітна плата: 13050 грн).

У Новоукраїнському районі працевлаштування пропонують 5 водіям автотранспортних засобів (заробітна плата: 6000/ 6500/ 8000/10 000 грн), двом вагарям (заробітна плата: 6005 грн) та трактористам (заробітна плата: 7000 грн) і по одному агрономові (заробітна плата: 6500 грн) та фельдшерові ветеринарної медицини (заробітна плата: 6000 грн).

На Олександрійщині роботодавцям потрібні 6 водіям автотранспортних засобів (заробітна плата: 7000/8500/8 899 грн), двом вагарям (заробітна плата: 8500 грн) та по одному головному зоотехнікові (заробітна плата: 8300 грн), зоотехнікові (заробітна плата: 8000 грн) та робітникові з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва (заробітна плата: 7000 грн).

В Олександрівському районі на роботу запрошують 4 водіїв автотранспортних засобів (заробітна плата: 6000/6500/7000 грн), двох операторів лінії у виробництві харчової продукції (перероблення фруктів, овочів, олієнасіння та горіхів (заробітна плата: 8000 грн) та по одному робітнику з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва (заробітна плата: 6500 грн) та трактористу (заробітна плата: 8000 грн).

На Онуфріївщині працевлаштування пропонують трактористові-машиністові сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (заробітна плата: 7000 грн).

У Світловодському районі роботодавцям потрібні 5 забивачів худоби (заробітна плата: 13500 грн), два водія автотранспортних засобів (заробітна плата: 6000 грн), по одному апаратнику оброблення зерна (заробітна плата: 12 000 грн), вагарю (заробітна плата: 9560 грн), вантажнику (заробітна плата: 6200 грн), машиністу навантажувальної машини (заробітна плата: 15000 грн) та машиністу перевантажувачів (заробітна плата: 8000 грн).

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

* У матеріалі зазначені старі назви районів