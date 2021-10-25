Агровиробників Олександрійщини запрошують взяти участь у онлайн-тренінгу

Всеукраїнська асоціація громад на потребу малих та середніх агровиробників пропонує ефективну експертну підтримку в рамках реалізації проєкту з підтримки діяльності Громадської антирейдерської платформи, що впроваджується в рамках «Програми USAID з аграрного та сільського розвитку».

Для посилення інституційної спроможності та підвищення кваліфікації в галузі застосування земельного законодавства щодо протидії аграрному рейдерству, для малих та середніх агровиробників області буде проведений онлайн-тренінг. Під час тренінгу будуть опрацьовані: актуальні зміни у сфері земельного законодавства; актуальні потреби щодо попередження порушення прав землевласників та землекористувачів; систематизовані практичні кейси аграрного рейдерства з аналізом причин, що їх зумовили; можливості доступу до публічних реєстрів та кадастрів.

Тренінг відбудеться в режимі онлайн з використанням платформи ZOOM 26 жовтня о10:00 годині.

Для участі потрібно зареєструватися за посиланням: https://forms.gle/kusFD3iXAGj79sxc8

З питань проведення онлайн-тренінгу звертатися до Анастасії Куриленко за телефоном: (093) 014 64 62.