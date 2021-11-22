Актуальна інформація про доступні вакцини в Олександрії

Станом на понеділок, 22 листопада, у пункті масової вакцинації населення залишок вакцин становить:
Pfizer – 2 472 дози;
CoronaVac – 1 938 доз;
AstraZeneca – 140 доз.
За підсумками минулого тижня в пункті масової вакцинації населення, що діє на базі ПК «Світлопільський», щепилося 2 620 громадян, із них 862 особи вакцинувалося вперше і 1 758 осіб отримали друге щеплення.
Традиційно найбільше олександрійці надають перевагу вакцині Pfizer, якою щепилося 1 524 чоловіки, CoronaVac обрали 1 018 людей та вакциною AstraZeneca імунізувалося 78 осіб.