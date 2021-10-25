Актуальна вакансія в Олександрії! Потрібен електрогазозварник-врізальник

Олександрійський міськрайонний центр зайнятості доводить до відома про актуальну вакансію – електрогазозварювальник-врізальник, інформує “Голос Громади”.

Розмір заробітної плати: 10186 грн. Вимоги до кандидата: Освіта професійно-технічна; професія електрогазозварник-врізальник, 5-го розряду.

Завдання та обов’язки: Роботи пов’язані зі встановленням лічильників газу. Виконує ручне дугове та плазмове зварювання відповідальних конструкцій. Зварює і наплавляє тріщини та раковини у тонкостінних виробах із важкодоступними для зварювання місцями. Дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

За додатковою інформацією звертайтеся до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості, м. Олександрія, пр. Соборний,126а тел. (05235)7-64-74, 0500125932.