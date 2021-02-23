Актуальна вакансія: в Олександрії шукають музичного керівника

Олександрійський міськрайонний центр зайнятості повідомляє про актуальну вакансію, інформує “Голос Громади”.

В Олександрії потрібен керівник музичний. Розмір заробітної плати – 6000 грн.

Вимоги до кандидата: Освіта вища, молодший спеціаліст.

Спеціальність: «Музичне мистецтво».

Завдання та обов’язки: Організовує та проводить музичні заняття, дитячі свята, літературно-музичні ранки, веде індивідуальну роботу з дітьми, виявляє музично обдарованих дітей, проводить індивідуальну роботу з ними в групі.

За додатковою інформацією звертайтеся до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості, м. Олександрія, пр. Соборний,126а тел. (05235)7-64-74, 0500125932.