Актуальна вакансія: в Олександрії є робота фахівця публічних закупівель

Олександрійський центр зайнятості пропонує вакансію – фахівець з публічних закупівель, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу центру.
Розмір заробітної плати: 3000 грн. (неповний робочий день)
Вимоги до кандидата: Освіта вища (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр). Спеціальність : Економічна, Облік і аудит, Правознавство.
Завдання та обов’язки: Відповідальна особа по роботі з тендерами. Внесення інформації щодо укладених договорів в ПК (програма державних закупівель “Прозорро”). Досвід не має значення. Проводиться навчання в декілька етапів за рахунок роботодавця. Неповний робочий день.
За додатковою інформацією звертайтеся до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості, м. Олександрія, пр. Соборний,126а тел. (05235)7-64-74, 0500125932.
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