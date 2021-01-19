Актуальна вакансія: в Олександрії є робота фахівця публічних закупівель

Вимоги до кандидата: Освіта вища (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр). Спеціальність : Економічна, Облік і аудит, Правознавство.

Завдання та обов’язки: Відповідальна особа по роботі з тендерами. Внесення інформації щодо укладених договорів в ПК (програма державних закупівель “Прозорро”). Досвід не має значення. Проводиться навчання в декілька етапів за рахунок роботодавця. Неповний робочий день.