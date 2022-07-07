Актуально: роботодавець має це знати

Наразі є чимало урядових ініціатив, які покликані підтримати суб’єктів господарювання різних форм власності у період воєнного стану. Одна з них орієнтована на роботодавців, які працевлаштовують внутрішньо переміщених громадян.

Згідно з нововведенням, за працевлаштування особи з числа внутрішньо переміщених осіб можна отримувати компенсацію витрат у розмірі 6 500 грн.

Більшість роботодавців чули про цю можливість, однак не кожен ознайомлений з порядком її отримання та іншими нюансами.

Саме тому фахівці державної служби зайнятості проводять для роботодавців інформування, у т.ч. в онлайн форматі.

Роботодавець має це знати:

– як отримати компенсацію витрат за кожну працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом згідно п. 2 Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні (з ним можна ознайомитися тут https://cutt.ly/TLti0OQ );

– як подати заяви на компенсацію витрат, наприклад, у електронній формі – через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, у паперовій – під час відвідування центру зайнятості або на адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості;

– дії роботодавця у разі припинення трудових відносин до завершення строку виплати компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

Окрему увагу фахівці служби зайнятості акцентують на переліку документів, які додаються до заяви про компенсацію витрат, поданою до центру зайнятості у паперовій формі.

Що входить до пакету документів?

– копія наказу про працевлаштування особи;

– документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених п. 2 Порядку, відомості про працівників, які є застрахованими особами;

– копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.