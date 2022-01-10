Альтернативне паливо залишається актуальним для Олександрії, вважають його виробники

Приватне підприємство «Каярд Україна» повідомило про намір перегляду тарифів на теплову енергію, яку воно виробляє для населення, а також для бюджетних установ і організацій Олександрії. Про це «Голос Громади» поінформувала адміністрація підприємства.

Так, згідно з намірами, ПП «Каярд Україна», що працює в Олександрії з 2013 року як постачальник тепла на твердому паливі (дров`яні котельні), пропонує ціну на теплову енергію для населення 1902,78 грн за 1 Гкал і на виробництво теплової енергії для населення – 1417,88 грн за 1 Гкал (з ПДВ).

Для потреб установ і організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, вартість теплової енергії і її виробництво становлять з ПДВ відповідно 2803,36 та 2207,70 грн за 1 Гкал.

Для порівняння: як бачимо, для населення тариф на альтернативному паливі є цілком співрозмірним з тарифом, чинним від постачальника КП «Теплокомуненерго». Що ж стосується вартості тепла для бюджетних установ і організацій, – тепло, отримане від газових котелень КП ТКЕ тепер виходить у декілька разів дорожчим, ніж альтернативне, через різке зростання ціни природного газу для опалення цього виду споживачів, нещодавно запроваджене Урядом України.

Довідка: ПП «Каярд Україна» опалює котельнями на дровах дев`ятиповерховий житловий будинок-гуртожиток по вул. Діброви,72 та цілу низку об`єктів міської сфери медицини, включаючи поліклініку, центральну і дитячу лікарні, а також Палац спорту та ін.