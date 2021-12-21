Аматорський колектив з Олександрії зайняв 17 призових місць у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі сучасного танцю

Нещодавно зразковий аматорський колектив Alex modern повернувся зі змагань на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі сучасного танцю Spektrum, що проходив у Дніпрі. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на повідомлення ПК «Світлопільський».

“Колектив представив чотири групові танці, 1 дует і 10 соло. Усі 15 номерів зайняли призові місця: одне перше, шість других і 10 третіх. Вітаємо!

Соло і в групах у номінаціях класичного сучасного танцю виступали: Домініка Собко (10 років), Анна Шклярук (7 років), Валерія Хомецька (15 років), Дарія Коваленко (15 років), Мілана Хрієнко (7 років), Мілана Луньонок (7 років), Анжеліка Федоренко (12 років).

Суддями фестивалю були танцюрист, хореограф-постановник Костянтин Томільченко, хореограф Людмила Мова, керівник Академії танцю “Школа джаз-модерн хореографії” Яна Орловська і танцюрист, хореограф, засновник Всеукраїнського танцювально-освітнього проєкту «Ре_Танц_Формація» Антон Сафонов” – йдеться у тексті повідомлення.