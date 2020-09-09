Андрій Коломійцев не буде балотуватися у мери Харкова: як відомий телеканал помилився з фото кандидатів (ВІДЕО)

Відомий український телеканал «призначив» голову Приютівської ОТГ на посаду мера Харкова, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт «CBN».

Сьогодні, 09 вересня, в ранковому ефірі українського телеканалу «ICTV» у програмі «Ранок у великому місті» у сюжеті під назвою «Місцеві вибори – 2020: війна за голоси» замість фото реального кандидата у мери міста Харкова показали фото голови Приютівської ОТГ Олександрійського району Андрія Коломійцева.

Сам же харківський Коломійцев від висування відмовився, пояснюючи це незадовільним станом здоров’я.

Натомість голова Приютівської об’єднаної територіальної громади Олександрійщини зазначив: «Це говорить лише про те, що моє фото є в інтернеті й воно більш розкручене, ніж світлина харківського Андрія Коломійцева. Я не балотуватимусь на міського голову Харкова, я не буду балотуватися на міського голову Олександрії. Я нині працюю головою Приютівської ОТГ і сподіваюся, що жителі громади довірять мені цю посаду й наступної каденції».