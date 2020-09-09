Андрій Коломійцев не буде балотуватися у мери Харкова: як відомий телеканал помилився з фото кандидатів (ВІДЕО)

256

Відомий український телеканал «призначив» голову Приютівської ОТГ на посаду мера Харкова, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт «CBN».

Сьогодні, 09 вересня, в ранковому ефірі українського телеканалу «ICTV» у програмі «Ранок у великому місті» у сюжеті під назвою «Місцеві вибори – 2020: війна за голоси» замість фото реального кандидата у мери міста Харкова показали фото голови Приютівської ОТГ Олександрійського району Андрія Коломійцева.

Читайте також:  Баштанні культури в олександрійських «вуличників» перевірили на вміст нітратів

Сам же харківський Коломійцев від висування відмовився, пояснюючи це незадовільним станом здоров’я.

Натомість голова Приютівської об’єднаної територіальної громади Олександрійщини зазначив: «Це говорить лише про те, що моє фото є в інтернеті й воно більш розкручене, ніж світлина харківського Андрія Коломійцева. Я не балотуватимусь на міського голову Харкова, я не буду балотуватися на міського голову Олександрії. Я нині працюю головою Приютівської ОТГ і сподіваюся, що жителі громади довірять мені цю посаду й наступної каденції».

Читайте також:  Олександрійський медзаклад взяв участь у тестуванні е-лікарняних

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ