Андрій Коломійцев: усі населені пункти Приютівської громади мають бути з доступом до швидкісного інтернету

Днями, за ініціативи Приютівського селищного голови Андрія Коломійцева відбулась робоча зустріч з представниками одного із провідних провайдерів, на якій обговорили питання забезпечення високошвидкісного інтернет-покриття (до 100МБіт/с) в сільській місцевості, вартість послуг для населення, умови підключення закладів соціальної сфери та терміни.

Повідомляє “Голос Громади” з посиланням на офіційний сайт Приютівської ТГ.

Тож, завдяки спільній співпраці керівництва громади та провайдера вже незабаром у віддалених селах Приютівської територіальної громади, зокрема в Андріївському, Косівському, Костянтинівському та Новоселівському старостинських округах буде забезпечення бездротовим якісним зв’язком.

Далі провайдер займеться підготовкою проєктів та приступить до їх реалізації з настанням сприятливих погодних умов.