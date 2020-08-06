Антикорсуд визнав винним ексдиректора «Кіровоградгазу» за розтрату коштів у сумі 8,6 млн грн

Сьогодні, 6 серпня, Вищий антикорупційний суд засудив до 8 років позбавлення волі колишнього директора дочірнього підприємства «Центргазу» ВАТ «Кіровоградгаз» Костянтина Старовойта, повідомляє “Голос Громади”.

Суд засудив його до восьми років позбавлення волі та заборонив обіймати адміністративні посади протягом трьох років. Також суд конфіскував автомобіль Старовойта Kia Optima 2012 року випуску.

Про це можна дізнатися з відеотрансляції Антикорсуду.

За версією слідства, в 2017 році обвинувачений перед своїм звільненням із займаної посади навмисне уклав з одним із суб’єктів господарювання договір купівлі-продажу газу на умовах, які забезпечили розтрату коштів очолюваного ним підприємства. Так, він забезпечив створення штучної кредиторської заборгованості перед контрагентом, що стало підставою для стягнення з підприємства 8,6 млн грн передоплати за договором купівлі-продажу газу як пені за невиконання договірних умов. В результаті газ “Центргаз” не отримав.