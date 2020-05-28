Антимонопольний комітет оштрафував Олександрійське «Теплокомуненерго» на 68 000 гривень

Кіровоградське територіальне управління Антимонопольного комітету України оштрафувало КП «Теплокомуненерго» м. Олександрії на 68 000 гривень за зловживання монопольним становищем, повідомляє «Голос Громади».

За даними відомства зазначено, що рішенням Антимонопольного комітету України визнано дії комунального підприємства «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради, які полягають у нарахуванні в 2017/2018 та в 2018/2019 опалювальних періодах в порушення вимог пункту 28 «Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 №630, плати за місця загального користування у багатоквартирних житлових будинках, де проживає «змішана» категорія споживачів (з централізованим та індивідуальним (автономним) опаленням) тільки мешканцям квартир, які отримують послуги централізованого опалення, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 2 статті 50, частиною першою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку, що може призвести до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

За вчинення вищевказаного порушення на КП «Теплокомуненерго» накладено штраф у розмірі у розмірі 68 000 гривень.