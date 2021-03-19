Антирекорд! За добу в Олександрії виявили майже 40 нових хворих на COVID-19

18 березня було зроблено 97 ПЛР-тестів, виявлено 37 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 19 березня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 147 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 30 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 2, з Петрівської громади – 3 хворих, з Попельнастівської – 1, зі Світловодської – 3, з Приютівської – 1, з Онуфріївської – 2;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 117 пацієнтів, в тому числі 2 дитини.

Усього станом на 19 березня хворих на пневмонію – 365 осіб, в тому числі 23 дитини.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 64 дітей, з них 15 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 59 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 2.

У районній міській лікарні – 24 хворих на пневмонію, в том числі 2 дітей, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 267 хворих, в тому числі 6 дітей.