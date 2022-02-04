Антирекордну кількість хворих на коронавірус виявили в Олександрії

3 лютого було зроблено 175 ПЛР-тестів, виявлено 103 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 4 лютого в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 370 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 42 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 36 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 2, Великоандрусівської – 1, Пантаївської – 6, Приютівської – 2, Петрівської – 2, Світловодської – 1, Новопразької – 1, на апаратах ШВЛ – 2;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 334 хворих, в тому числі 42 дитини.

Усього станом на 4 лютого хворих на пневмонію – 273 особи, в тому числі 19 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 56 дітей, з них 15 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 25 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

У центральній районній лікарні – 13 хворих, на апаратах ШВЛ – 2.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 220 хворих, в тому числі 4 дітей.