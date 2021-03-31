AstraZeneca змініла назву вакцини від COVID-19

Препарат вирішили перейменувати через відмови країн від використання вакцини після випадків смерті щеплених. В агентстві медичних продуктів Швеції відзначили, що всі препарати повинні мати допустимі й особливі найменування.

Вакцину від коронавірусу англо-шведської компанії AstraZeneca, яка мала однойменну назву, перейменували в Vaxzevria. Про це повідомляє пресслужба Європейського агентства лікарських засобів (EMA).

«Назву вакцини було змінено на Vaxzevria 25 березня 2021 року», – йдеться на сайті відомства.

В агентстві медичних продуктів Швеції запевнили, що перейменування препарату не спричинить інших змін, але фахівці з вакцинації повинні знати про перейменування, тому що інформація про продукт, його маркування та упаковка можуть виглядати інакше.

Раніше препарат називався «вакцина від COVID-19 AstraZeneca», міжнародна непатентована назва — вакцина проти COVID-19 (ChAdOx1-S [рекомбінантна]). Також Індійський інститут сироватки (SII) виробляє вакцину від коронавірусної інфекції розробки компанії AstraZeneca, яка називається Covishield.

Перейменування вакцини відбулося через масової відмови від використання вакцини. Приводом послужили випадки формування тромбів і порушення згортання крові у щеплених, які в ряді випадків привели до смерті. Серед країн, які тимчасово відклали вакцинацію препаратом AstraZeneca, – Норвегія, Швеція, Фінляндія, Ісландія та Ірландія. Ці країни не повернулися до використання препарату навіть після того, як Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) провело перевірку і повідомило, що доказів зв’язку між вакцинацією препаратом AstraZeneca і ризиком утворення тромбів немає.

У свою чергу, Франція, Німеччина, Іспанія, Португалії та ще кілька інших країн після заяви ЕМА відновили вакцинацію препаратом AstraZeneca.

30 березня використання англо-шведської вакцини для людей у ​​віці до 55 років призупинили влади Канади через ризик утворення тромбів.