Авіація ДСНС України, серед яких олександрійські рятувальники, повернулася з Турецької Республіки 

15 серпня авіатори ДСНС України повернулися з Турецької Республіки, де вони надавали допомогу у гасінні масштабних лісових пожеж.

Два літаки АН-32П здійснили посадку на аеродромі Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України у м. Ніжин. Раніше, на шляху з Туреччини до Ніжина, прикордонники Одеського загону на аеродромі «Шкільний» в пріоритетному порядку оформили два повітряні судна ДСНС.

Зустрічав екіпажі Голова ДСНС Микола Чечоткін. Він привітав рятувальників із поверненням і зазначив, що уся Україна ними пишається, а громадяни Туреччини завжди будуть вдячні їм за неоціненну допомогу і врятовані домівки. «Більш ніж два тижні тому ви вирушили на допомогу до Туреччини, яка потерпала від масштабних лісових пожеж. Прекрасна країна була охоплена полум’ям, люди втрачали свої домівки. У цей важкий час наша країна об’єдналася з усім світом і простягнула руку допомоги турецькому народові. Дякую вам, що повернулися додому цілими й неушкодженими», – сказав Микола Чечоткін.

Нагадаємо, Україна направила на допомогу Турецькій Республіці два літаки АН-32П ДСНС України 30 липня. Всього з початку робіт було здійснено 124 скиди води (992 т) на осередки пожеж. Працювали літаки поблизу провінцій Анталія та Іспарта.