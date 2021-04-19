Колеги відзняли відео про ретро-транспорт – 30-річний автобус ЛіАЗ-677, який і досі безперебійно возить олександрійців за маршрутом №9.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт “Гречка”.

За словами водіїв, автобус долає ями краще сучасних, що приходять на зміну. В народі ретро автобус називають ласкаво “лимончик” за жовтий колір.

Герой сюжету сам з Кременчука, у 2003 році його привезли в Олександрію, відремонтували й відтоді він “на повному ходу”.