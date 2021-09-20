Автодор Кіровоградщини підозрюють у розкраданні бюджетних коштів

На державному підприємстві САД та фірмах-підрядниках на Кіровоградщині проводять обшуки з метою перевірки факту розкрадання грошей в особливо великих масштабах на ремонті автомобільних доріг загального користування місцевого значення, Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Прокуратуру області.

За даними слідства, посадові особи державного підприємства автомобільних доріг та керівники підрядних організацій налагодили злочинну схему заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі шляхом підробки документів та завищення фактичної вартості проведених робіт, проведення робіт з невідповідністю проєктно-кошторисної документації та не у відповідності до державних будівельних норм. Такими діями державі завдано збитків на майже півмільйона гривень.

Наразі одному з посадовців державного підприємства повідомлено про підозру. Триває досудове розслідування.