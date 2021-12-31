Багатоконфесійна Олександрія: скільки релігійних спільнот?

Про релігійну ситуацію в Олександрійській територіальній громаді, яка мала місце у 2021 році, йшлося на черговій сесії міської ради. Відповідну нформацію підготував відділ внутрішньої політики міськради, повідомляє «Голос Громади».

Як зазначалося, на території Олександрійської громади зареєстровано 50 релігійних спільнот. У відповідності до чинного законодавства, церква в Україні відокремлена від держави. Остання не втручається у здійснювану в межах закону діяльність релігійних організацій і не фінансує діяльність будь-яких організацій, створених за ознакою ставлення до релігії.

«У 2021 році в Олександрійській територіальній громаді продовжують діяти 14 релігійних громад Української Православної церкви, 3 релігійні громади Православної церкви України та одна релігійна громада Української Автокефальної церкви України.

Протягом року церкви та релігійні організації направляють благодійну допомогу в будинки-інтернати, проводить душпастирську роботу, підтримують реабілітаційні центри для людей з наркотичною і алкогольною залежністю та для дітей схильних до бродяжництва. Деякі церкви мають можливість утримувати у літній період дитячі табори, надавати допомогу благодійній їдальні, будинкам-інтернатам, малозабезпеченим громадянам, на лікування дітей.

Більшість церков ведуть агітацію серед молоді за здоровий спосіб життя. Систематично релігійні громади проводять акції з розповсюдження агітаційної літератури за здоровий спосіб життя. Ще одним видом їх діяльності є і проведення християнських концертів та піснопінь.

Олександрійська міська рада надає всебічну підтримку у реалізації доброчинних програм церков і релігійних організацій. Серед них участь в утриманні благодійного дитячого центру та реабілітаційного центру для колишніх наркозалежних людей», – йшлося в інформативному матеріалі відділу внутрішньої політики Олександрійської міськради.