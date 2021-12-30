«Багатовладдя»: в Олександрії відтепер – дві ради і один парламент

В Олександрії створено молодіжну раду, повідомляє «Голос Громади» за офіційною інформацією olexrada.gov.ua.

28 грудня в приміщенні Олександрійської міськради відбулися установчі збори з формування складу молодіжної ради (не плутати з молодіжним парламентом) при Олександрійській міській раді. До списку потрапили 59 кандидатів, відбір проходив серед 27-ми, що зареєструвалися, таким чином: кожен з присутніх представив себе, свої проєкти та цілі. Після цього шляхом рейтингового голосування кандидати обрали склад молодіжної ради. У підсумку до неї ввійшли:

1. Андрій Миргородський, учень Олександрійського колегіуму;

2. Єлизавета Канигіна, учениця Ліцею інформаційних технологій;

3. Сергій Туркіневич, дизайнер інтерфейсів;

4. Святослава Урдюк, учениця Олександрійського НВК (ЗНЗ І-ІІ ст. № 17 – ліцей);

5. Назар Доссена, голова ГО «Олександрійці», член громадської ради при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради;

6. Анна Орловська, ФОП Орловська, тренінговий центр «Мозаїка»;

7. Тетяна Тарасенко, членкиня ГО «Інша Жінка» та ГО «Олександрійський гендерний інформаційний центр»;

8. Кристина Коротєєва, головний спеціаліст управління соціального захисту населення;

9. Єлизавета Ілящет, учениця Олександрійського колегіуму;

10. Вікторія Скрипник, безробітна;

11. Валерія Повстяна, студентка Олександрійського педагогічного фахового коледжу ім. О. Сухомлинського;

12. Євгеній Переведенцев, фрилансер;

13. Марія Телеуца, учениця Ліцею інформаційних технологій;

14. Віктор Іванченко, голова обласного осередку «Цивільний Корпус «АЗОВ» та «Національний Корпус»;

15. Віталіна Флоря, учениця НВК ЗНЗ № 9;

16. Станіслав Сінтіцький, студент Центральноукраїнського національного технічного університету;

17. Дмитро Колісник-Рождєственський, лікар дитячої лікарні;

18. Юлія Радченко, працює в музейному центрі імені Худякової;

19. Людмила Шевченко, працює в музейному центрі імені Худякової;

20. Назар Сергієнко, студент Олександрійського коледжу культури і мистецтв;

21. Тимофій Клаупік, учень НВК ЗНЗ № 9;

22. Дарья Метка, учениця НВК ЗНЗ № 9;

23. Нікіта Когут, студент Олександрійського політехнічного коледжу;

24. Ярослав Смірнов, учень ЗНЗ № 15;

25. Катерина Карпенко, журналістка, безробітня.

Зареєстровані кандидати Карпінський Іван, учень НВК ЗНЗ № 9 та Макаренко Євген, безробітний не набрали достатньої кількості голосів.

Присутні заслухали та ухвалили проєкт Положення про молодіжну раду. Цей документ визначає основні правила, організацію та діяльність новообраного органу.

Після рішення сесії молодіжна рада збереться, аби розпочати впровадження молодіжної політики на загальноміському рівні.

Довідка: 1. За визначенням, молодіжна рада – це консультативно-дорадчий орган, незалежний у прийнятті рішень, який впливатиме на спілкування молоді та органів місцевого самоврядування, підвищення розвитку молодіжного лідерства, залучення молоді до вирішення соціально-економічних питань, питань у сфері культури, спорту, освіти, попередження розповсюдження негативних явищ у молодіжному середовищі. Молодіжну раду можуть складати активні, енергійні, ініціативні молоді люди віком 14-35 років, представники інститутів громадянського суспільства, що провадять діяльність у молодіжній сфері тощо. Кількість членів майбутньої молодіжної ради може бути в межах 10-35 осіб. Працюватиме вона згідно з положенням, яке затвердить міська рада після установчих зборів.

2. Молодіжний парламент існує в Олександрії вже упродовж багатьох років, його склад – приблизно 20 осіб, до нього обирається молодь, яка навчається у навчальних закладах І-ІІІ ступенів. Вік депутатів 14-18 років. Молодіжний парламент проводить свою роботу сесійно, згідно з планом міської ради, та має право брати участь у формуванні молодіжної політики міста; роботі постійних комісій міської ради, днів депутата, а також у роботі сесій міської ради з правом дорадчого голосу.