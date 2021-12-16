“Балувана Галя” виявилася неслухняною

ТМ “Балувана Галя”, потужності виробництва якого знаходяться у місті Полтава, призупинило роботу, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Держпродспоживслужбу області.

А все тому, що під час перевірки фахівцями служби було виявлено ряд порушень у СК “Крапкрафт-груп”, юридична адреса якого м.Світловодськ Кіровоградської області.

“Виробник не надав жодного документа на м’ясо, рибу та інші харчові продукти, які використовуються як інгредієнти для виготовлення пельменів, хінкалі, котлет, фаршированих перців та голубців, а також інформації про підприємства, з яких отримана ця сировина.

На двох перевірених потужностях СК«Кропкрафт-груп» у Полтаві не дотримується товарне сусідство, контейнери з харчовими відходами й будівельні матеріали зберігаються разом з овочами, крупами та панірувальними сухарями, що спричиняє перехресне забруднення, наявні мухи та молі. Яйця курячі зберігаються у ящиках на підлозі без дотримання температурного режиму, відсутнє маркування на м’ясній продукції, яку використовують для виготовлення напівфабрикатів, працівники цеху не використовують спецодяг тощо. За результатами лабораторних досліджень зразків харчових продуктів, відібраних під час перевірки, виявлено бактерії групи кишкової палички.

Враховуючи зазначене, Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області ухвалили рішення про тимчасове припинення роботи суб’єкта господарювання терміном на 10 робочих днів для усунення виявлених порушень. Також з обігу було вилучено майже 300 кг м’яса” – йдеться у повідомленні.