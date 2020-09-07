Баштанні культури в олександрійських «вуличників» перевірили на вміст нітратів

Днями, близько двох десятків виїзних точок продажу баштанних культур перевірили на вміст нітратів у продукції та на наявність експертного висновку міжрайонної державної лабораторії ветеринарної медицини, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Олександрійської міськради.

У результаті перевірки портативним вимірювачем на нітрати виявлено, що їх вміст складає від 60 до 310 одиниць.

Найменший вміст нітратів в кавунах, привезених з с.Новий Стародуб, а кавуни з Херсонщини мають більший вміст нітратів.

Також з’ясовано, що не у всіх реалізаторів на торгових місцях в наявності експертні висновки.