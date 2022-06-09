Бажаєте якнайшвидше знайти роботу? Почніть уже зараз

Якщо ви перебуваєте у пошуку роботи, пропонуємо використовувати інтернет-ресурси (найбільші майданчики з пошуку роботи):

dcz.gov.ua

work.ua

robota.ua

novarobota.ua

pidbir.com

grc.ua.

До того ж рекомендуємо приєднатися до чат-боту державної служби зайнятості у Telegram-каналі @DCZWorkNowBbot, де ви можете самостійно оформити підписку на вакансії за регіоном або галуззю.

Для того, аби приєднатися, необхідно зробити кілька кроків:

Знайти і запустити чат-бот @DCZWorkNowBbot. Послідовно обрати розділи: «Громадянам» – «Пошук роботи» – «Підписатися на розсилку» за регіоном чи галуззю.

Ознайомитися з наявними вакансіями не тільки в регіоні, а й за його межами можна завітавши на інтернет-ресурс державної служби зайнятості

за посиланням: https://is.gd/LQ66ql.

Тож, вивчайте та опрацьовуйте сучасні джерела вакансій, а також вчіться, у т.ч. й за допомогою служби зайнятості, правильно їх використовувати – це одні із найперших і найважливіших кроків під час пошуку омріяної роботи.