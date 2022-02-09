Базова зарплата не виключає нарахування надбавок, премій та інших видів доплат медпрацівникам

Кожен лікар та медична сестра, на яких поширюється ухвалена Урядом постанова, не можуть отримувати менше ніж 20 000 та 13 500 гривень відповідно.

Однак це не фіксований рівень заробітної плати, а лише встановлений мінімум. Понад цією сумою медикам може нараховуватися доплата за стаж, категорію, нічні, святкові та інші види доплат. Про це заступник міністра охорони здоров’я Олексій Яременко заявив під час ефіру на телеканалі «Рада».

Диференціація заробітної плати має проводитися керівником медичного закладу. Адже після того, як лікарні стали самостійними підприємствами, саме керівник медичного закладу відповідає за розподіл коштів та визначає, який відсоток бюджету закладу має бути спрямовано у фонд заробітної плати.

«13 500 гривень середньому медичному персоналу та 20 000 гривень лікарям – це базовий рівень заробітної плати. Тобто нижче за ці цифри лікарям та медичним сестрам, які працюють в державних та комунальних медзакладах, нараховувати не повинні. Водночас це не фіксована заробітна плата. Це означає, що ні лікар, ні медсестра не мають отримувати менше коштів, однак можуть отримувати більше. Якщо медичний заклад спроможний і має необхідні фінанси», – зазначив Олексій Яременко.

За словами заступника міністра охорони здоров’я, підвищення базової заробітної плати медикам, яке вступило в дію з нового року, не передбачає, що відтепер фахівці з мінімальним стажем і фахівці з вислугою років мають обов’язково отримувати ідентичну заробітну плату. Адже Уряд встановив лише мінімум, нижче якого не може опускатися зарплата медичного працівника.