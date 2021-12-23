«Безбар’єрна грамотність» — новий курс на Дія.Цифрова освіта

Міністерство цифрової трансформації презентувало новий освітній курс «Безбар’єрна грамотність». Це 8 серій тривалістю 6-10 хвилин про основні принципи безбар’єрності на прикладі повсякденних життєвих ситуацій.

Безоплатно подивитися курс можна на порталі Дія.Цифрова освіта.

Про що курс?

що таке безбар’єрність

що саме спричиняє бар’єри

кого стосується безбар’єрність

чому варто уникати стереотипів та упереджень

чи готові українці долати бар’єри

чому ми як суспільство потребуємо безбар’єрності

чому безбар’єрність — це спільна справа

«За даними нового дослідження рівня цифрових навичок українців, проведеного Мінцифри у 2021 році, 52.4% осіб з порушеннями слуху мають бажання розвивати свою цифрову грамотність. І це демонструє суспільний запит на збільшення кількості інклюзивного контенту і впровадження принципів безбар’єрності у різних сферах життя. І новий серіал — важлива частина великої просвітницької кампанії про безбар’єрність як нову суспільну норму», — прокоментував заступник Міністра цифрової трансформації України Олександр Шелест.