Безболісне рішення: районну бібліотеку передали місту

Рішення про передачу районної бібліотеки ім.Д.І.Чижевського ухвалила рада Олександрійського району, повідомляє «Голос Громади».

Питання про передачу нерухомого і рухомого майна Олександрійської центральної районної бібліотеки ім. Д.І.Чижевського зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Олександрійського району до комунальної власності Олександрійської територіальної громади позитивно вирішила чергова сесія Олександрійської районної ради переважною більшістю депутатських голосів.

Нагадаємо: раніше Міністерство культури України своїм розпорядженням визначило цей об`єкт таким, що підлягає ліквідації та виключенню з базової мережі закладів культури. Таким чином, рішення районної ради стало цілком логічним і послідовним кроком для збереження даного закладу культури.