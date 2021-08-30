Хочеш опанувати нову професію? Пропонуємо соціальну програму «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг — професія для успішного майбутнього».

Програма реалізується за підтримки Фонду соціального захисту інвалідів та Міністерства соціальної політики України.

Ця програма створена Всеукраїнською громадською організацією інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів», щоб навчити учасників програми — осіб з інвалідністю та/або членів сімей, у складі яких є особа з інвалідністю, що потребує постійного догляду, — одній з найпопулярніших і найперспективніших онлайн-професій — копірайтингу (контент-менеджменту).

Копірайтер — це сучасна та затребувана на ринку праці професія, яка допоможе учасникам програми як творчо реалізуватись, так і надалі знайти роботу та гідно забезпечувати себе і членів своєї родини.

Наразі в Україні проживає 2,7 млн людей з інвалідністю, з яких менш ніж 20% є працевлаштованими. До того ж 1,4 млн осіб мають 3-ю групу інвалідності, яка дозволяє їм працювати. А в разі пристосування робочих місць до потреб людини з інвалідністю, частина осіб з 2-ю та 1-ю групою можуть працювати на робочому місці або віддалено.

ДОЛУЧИТИСЯ ДО ПРОГРАМИ МОЖУТЬ: люди з інвалідністю та/або члени сімей, у складі яких є особа з інвалідністю, що потребує постійного догляду.

УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ Є БЕЗКОШТОВНОЮ.

ДАТА ПОЧАТКУ КУРСУ: 01 вересня 2021 року.

ТРИВАЛІСТЬ КУРСУ: 4 місяці (по 2 уроки на тиждень).

КІЛЬКІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН: 135 годин.

Програмою курсу передбачені домашні завдання, спрямовані на закріплення отриманих знань. Домашні роботи будуть перевірятися кураторами програми.

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ: 40 осіб, які будуть розділені на 2 підгрупи (по 20 осіб відповідно).

ДЛЯ НАВЧАННЯ НЕОБХІДНО: комп’ютер, ноутбук або планшет та доступ до мережі Інтернет.

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАННЯ УЧАСНИКИ ПРОГРАМИ ОТРИМАЮТЬ СЕРТИФІКАТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ КУРСУ.

ДЛЯ УЧАСТІ В ПРОГРАМІ необхідно направити електронний лист на пошту vgoi.psi@gmail.com , вказавши тему листа: «Онлайн-курс. Копірайтинг», а в самому листі зазначити:

Ваше ПІБ (прізвище, ім’я, по батькові). Ваш вік. Ваш номер мобільного телефону. Адресу вашої електронної пошти для зв’язку. Ваш статус: людина з інвалідністю або член сім’ї, у складі якої є людина з інвалідністю, що потребує постійного догляду.

У разі виникнення запитань та/або труднощів з реєстрацією контактною особою з боку організації є Катерина: телефон: (050) 810-32-45.