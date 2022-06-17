Безкоштовні курси та навчання для поціновувачів бджільництва

Тарас Шевченко стверджував, що для правильної взаємодії з бджолами людина мусить бути не тільки удачною, а й лагідною та праведною.

Державна служба зайнятості пропонує оволодіти новими знаннями у професії бджільництва кожного, кого цікавлять маленькі збирачі меду. 20 червня 2022 року розпочнуться курси цільового призначення за навчальною програмою «Мале підприємництво на селі. Бджільництво». Проходитимуть як дистанційно, так і на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

За час навчання ви дізнаєтесь, як правильно доглядати за бджолами та вуликами, аби не нашкодити, як розводити та захищати від хвороб маленьких трудівників тощо.

Умови:

професійно-технічна освіта;

вік особи не менше 18 років;

медична довідка.

Звертаємо увагу, що для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, профнавчання здійснюється за рахунок коштів Фонду державного соцстрахування України на випадок безробіття.

Деталі та умови навчання на курсі можна дізнатися у найближчому центрі зайнятості або за телефонами, вказаними тут https://cutt.ly/OJ48QYR

З орієнтовним графіком навчання за іншими професіями, за якими передбачається організація професійного навчання безробітних громадян у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості у червні 2022 року, можна ознайомитися тут https://cutt.ly/3Jdtth5 .