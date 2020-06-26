«Безкоштовні зуби» для олександрійців закінчились: міська влада узаконила платну стоматологію

Майже всі медичні послуги олександрійської стоматологічної поліклініки офіційно стали платними, повідомляє «Голос Громади».

Виконком Олександрійської міської ради на своєму черговому засіданні затвердив тарифи на платні медичні послуги для населення лікувально-профілактичних відділень №1 та №2 комунального підприємства «Міська стоматологічна поліклініка». Затверджений перелік містить 162 найменування платних медичних послуг – тобто фактично всі, які надає населенню комунальна стоматполіклініка.

…Кожному олександрійцю, котрий хоча б раз за багато останніх років звертався за допомогою до міської стоматологічної поліклініки, добре відомо, що насправді безплатного там вже давно немає майже нічого. Платити у вигляді так званих «добровільних благодійних внесків», які приймаються (а точніше – збираються з пацієнтів) у дуже дивний спосіб, доводиться за все – починаючи від рентензнімків і закінчуючи пломбуванням зуба та будь-якими іншими лікувальними процедурами. І сума «добровільних пожертвувань», яку пред`являли пацієнту, могла дуже відрізнятися як за видами меддопомоги, так і в кожних окремих лікарів-стоматологів за одну і ту ж послугу. Виходили такі собі своєрідні, негласні «ринкові взаємні домовленості» між лікарями і пацієнтами всередині комунального (тобто – апріорі безкоштовного) закладу: ти, пацієнте, робиш вигляд, ніби добровільно платиш внесок на суму, яку ми тобі намалюємо, а ми, медицина, робимо вигляд, ніби платити тебе не примушували…

Як зазначалося на засіданні виконкому під час обговорення питання про затвердження тарифів, перейти на «законно» платну основу комунальний лікувальний заклад вирішив не від хорошого життя. Він фінансується Національною службою здоров`я і ці обсяги фінансування становлять лише 30% від потрібного. А решту коштів на всі витрати поліклініки, мовляв, беріть, де хочете.

(Що цікаво, така озвучена відсоткова цифра ніяк не була підтверджена висновками управління економіки міськради і принаймні посилання на неї проект рішення також не містив. Однак ніяких запитань щодо цього у членів виконкому чомусь не виникло – все було сприйнято ними виключно «на віру». Єдиною підставою для ухвалення рішення про затвердження тарифів на платні медпослуги був лише лист-клопотання адміністрації стоматполіклініки).

Таким чином, «безкоштовна» (на папері), але платна де-факто медицина комунального лікувального закладу після ухвалення даного рішення виконкомом вся стала платною цілком офіційно. Правда, з деякими оговірками: як вимагає та ж Національна служба здоров’я України, міська стоматполіклініка безкоштовно надаватиме тільки невідкладну стоматологічну допомогу та лікуватиме дітей віком до 16 років. Усі інші послуги будуть «узаконено» платними. Рішення виконкому про це вступає в силу з 1 липня цього року.

Для наочності наведемо ціни на деякі зі 162 послуг – від найдешевших до найдорожчих (навести їх всі, на жаль, в об`ємі цієї публікації немає можливості):

забір матеріалу для цитологічного обстеження – 20 грн, видалення зуба просте – 46 грн, складне – 127 грн, лікування лейкоплакії – 144 грн. Є ось така цікава послуга, як «навчання та проведення вправ для жувальних м`язів (комплекс міогімнастики)» – 146 грн. (Це були «найсмішніші» за розміром ціни. Якщо читати далі, то буде вже не до сміху).

Ось найпоширеніше: лікування пародонтиту (скейлером) – 246 грн. розпломбування кореневого каналу зуба – 102 грн, механічна та медикаментозна обробка каналу зуба – 83 грн, накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень – від 96 грн до 356 грн (в залежності від матеріалу пломби), полірування пломби – 105 грн (всі ціни за одну пломбу). Отож одна пломба в сумі може вийти більш ніж у 700 гривень? І це – у комунальному медзакладі?!

Але продовжимо на вибір: атипове видалення зуба – 814 грн, кістектомія радикулярна – 2437 грн, фіксація брекет різних систем (одна щелепа) – від 4099 грн до 7467 грн.

Ну а про деякі інші ціни взагалі говорити складно: наприклад, установка імплантів – від 3 до 4,5 тисяч гривень за одиницю. Але то вже інша розмова…

Варто також нагадати, що комунальна олександрійська стоматполіклініка регулярно (щороку у січні) подає на затвердження виконкому новий прейскурант цін на зубопротезні послуги. Не важко здогадатися, що кожного разу ціни на них ідуть зовсім не вниз. Так само було і цього року, але у членів виконавчого комітету, знову ж таки, до цінових пропозицій стоматполіклініки жодних запитань ніколи не виникало: що їм подали, те й затвердили.