Безробітні Кіровоградщини можуть безкоштовно навчитися ландшафтному дизайну

У квітні поточного року на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості формується група з метою підготовки фахівців за професією «Робітник зеленого будівництва».

Навчання стартує 14 квітня і триватиме 2,9 місяця.

Умовами до направлення на навчання є:

повна загальна середня освіта;

повноліття (не менше 18 років);

медична довідка з допуском до професії.

Зазначена професія дає можливість працювати не лише на підприємствах садово-паркового будівництва, але й займатися підприємницькою діяльністю у цій сфері та стати ландшафтним дизайнером. Робітник зеленого будівництва – це і художник, і садівник, і архітектор в одній особі. Його задача – декорувати природний простір зеленню, квітами з урахуванням розташування комунікацій, альтанок, колодязів, клумб, дерев, чагарників і т.д.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Звертаємо увагу, що у зв’язку з карантинними обмеженнями графіки навчання можуть бути змінено, за більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за телефоном 0(522) 32-13-28.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou.