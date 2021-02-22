Безробітні Кіровоградщини можуть безкоштовно опанувати кухарську справу в Херсоні

23 лютого поточного року на базі Херсонського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочинається навчання за професією кухар. Курс навчання триватиме 5,8 місяців.

Професія кухар є затребуваною на ринку праці України. За оперативною інформацією Кіровоградського обласного центру зайнятості, в області зареєстровано 8 вакансій за цією професією. Ця професія надає можливість започаткувати власну справу: відкрити кафе, піцерію, кафетерій, міні-бар, ресторан та ін., адже люди залюбки відвідують ті заклади харчування, де привітно зустрічають, смачно годують, де вони відчувають затишок та увагу. Тому в такому закладі завжди буде людно, а його господар – кухар-майстер, матиме постійний прибуток та моральне задоволення.

Умовами до направлення на навчання є:

повна загальна середня освіта;

вік особи не менше 18 років;

медична довідка;

особова медична книжка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила вказана професія, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou