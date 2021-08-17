Безробітні Кіровоградщини можуть безкоштовно отримати багатопрофільну аграрну професію

У серпні поточного року на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості формується група з метою підготовки фахівців за професією «Робітник фермерського господарства».

Професія робітника фермерського господарства є затребуваною та перспективною на ринку праці Кіровоградщини, адже передбачає підготовку кваліфікованих тваринників та доярів 4 розряду, трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва категорії «А1», водіїв автотранспортних засобів категорії «С» та «В», слюсарів з ремонту с/г машин та устаткування 3 розряду.

Під час навчання слухачі матимуть змогу навчитись проводити підготовку обладнання та машин тваринницьких ферм, виконувати дезінфекцію, дезінсекцію, дератизацію, годівлю та напування тварин, опанувати операції з технічного обслуговування сільськогосподарської техніки, техобслуговування і ремонт посівної техніки та ін.

Навчання стартує 25 серпня і триватиме 11,9 міс.

Умовами до направлення на навчання є:

повна/базова загальна середня освіта;

вік особи не менше 18 років;

медична довідка з допуском до професії.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Звертаємо увагу, що у зв’язку з карантинними обмеженнями графіки навчання можуть бути змінені, за більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за телефоном (0522) 32-13-28.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou