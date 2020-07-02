Безробітні Кіровоградщини можуть безкоштовно вивчитись в Одесі на адміністратора

Адміністратор – одна з найпопулярніших професій сьогодення. Основна мета роботи адміністратора – правильно організувати діяльність закладу, забезпечити ефективну роботу колективу та роботу з відвідувачами.

Для роботи адміністратором потрібно бути відповідальною, активною, сповненою рішучості, комунікабельною, стриманою і стійкою до стресів особистістю.

З 06 липня поточного року на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочинається навчання за професією «адміністратор», повідомляє «Голос Громади». Курc навчання триватиме 5,5 місяців.

Умовами до направлення на навчання є:

повна загальна середня освіта;

повноліття (не менше 18 років);

медична довідка з допуском до професії;

особова медична книжка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила можливість професійного навчання за вказаною професією, за більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за телефоном 0(522) 32-13-28.