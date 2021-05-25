Безробітні Кіровоградщини можуть навчитись банківській справі у Дніпрі

Касир (у банку) – це працівник, який виконує операції з прийому та видачі грошей, цінних паперів, управляє грошовою касою. Робота касира банку суто індивідуальна, крім роботи з цифрами та знаковими системами, йому доводиться постійно спілкуватися з клієнтами, тому він повинен володіти такими рисами характеру як стриманість, ввічливість, виваженість, висока самодисципліна, акуратність.

У травні поточного року обласний центр зайнятості має можливість навчити, на базі Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, безробітних громадян професії «Касир (в банку)». Початок навчання – 27 травня. Термін навчання – 6 міс.

Умови направлення на навчання:

повна/базова загальна середня освіта,

вік особи не менше 18 років,

медична довідка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Звертаємо увагу, що у зв’язку з карантинними обмеженнями графіки навчання можуть бути змінено, за більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за телефоном 0(522) 32-13-28.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou.